Sofia Sacchitelli ha perso la sua battaglia contro il cancro

Sofia Sacchitelli era stata colpita da una forma rarissima di tumore: aveva fatto nascere una fondazione per la ricerca.

Sofia Sacchitelli non ce l’ha fatta: la studentessa di Medicina ha perso la sua battaglia contro il tumore. É morta a soli 23 anni la notte tra domenica e lunedì. Sofia era stata colpita da una rarissima forma di cancro; aveva di conseguenza fatto nascere una fondazione per la ricerca. La giovane sapeva che non le rimaneva molto tempo. Prima di lasciare questo mondo, la ragazza è stata insignita dall’Università di Genova della Medaglia d’Oro al merito. La 23enne aveva detto una volta: “Al piangermi addosso ho preferito fare qualcosa di utile”.

Sofia Sacchitelli: la fondazione fondata con la madre e la sorella

Sofia aveva fondato assieme alla madre e alla sorella Ilaria una fondazione, “Sofia nel cuore”. La realtà si occupa di raccogliere fondi, sostenendo la lotta contro le malattie rare. Proprio come il tumore che aveva colpito lei: un angiosarcoma cardiaco all’atrio destro. Oltre a essere molto rara, tale forma di cancro è anche molto grave e, secondo i dati, colpisce una persona su tre milioni.

Una ragazza coraggiosa

Ina una delle ultime interviste al Corriere della sera, Sofia aveva ammesso: “Ho chiesto alla mia oncologa perché proprio a me. “Solo sfiga”, mi ha risposto”. Essendo consapevole di avere poco tempo, la studentessa di Medicina aveva deciso di aiutare il prossimo.