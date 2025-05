Il debutto di Sognando… Ballando con le stelle

Il nuovo spin-off di Ballando con le stelle, intitolato Sognando… Ballando con le stelle, ha fatto il suo debutto con un mix di emozioni e controversie. Come da tradizione, il programma ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori, ma non senza suscitare polemiche, in particolare riguardo alla giuria e alle dichiarazioni di alcuni dei suoi membri.

Le critiche alla giuria

La conduttrice Milly Carlucci è stata al centro delle critiche per aver mantenuto la giuria storica del programma, composta da figure non tecniche come i giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, il conduttore Fabio Canino e lo stilista Guillermo Mariotto. Molti spettatori hanno espresso la loro insoddisfazione, ritenendo che per un format di danza così competitivo fosse necessaria una giuria composta esclusivamente da esperti del settore. Questo ha sollevato interrogativi sulla qualità delle valutazioni e sull’imparzialità del giudizio.

Le dichiarazioni controverse di Guillermo Mariotto

Le polemiche si sono intensificate quando Guillermo Mariotto ha rilasciato