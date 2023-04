Somenzi (Ferrero): "Innovazione fondamentale per business e tracciabilità"

Roma , 21 apr. – (Adnkronos) – "Nell'ottica di Ferrero innovazione e la sostenibilità vanno necessariamente insieme. L'innovazione è nel modo di fare business, nel nostro caso è nei team di approvvigionamento sparsi per il mondo, bisogna cambiare le regole con cui facciamo gli acquisti e lo chiediamo ai nostri fornitori". E' quanto ha affermato Nicola Somenzi, Head of Responsible Sourcing, Ferrero, all'European Innovation for Sustainability Summit organizzato da Eiis.

"Un cambio di governance è una trasformazione che richiede molto tempo ma per noi è stata fondamentale, – ha aggiunto il manager – la seconda innovazione altrettanto fondamentale è stata quella tecnologica, un esempio è sulla tracciabilità, fondamentale per Ferrero, ma realizzarla in paesi tropicali è spesso difficile perché abbiamo milioni di conferitori e come la regolamentazione europea adesso ci chiede dobbiamo avere un'ottima mappatura con dati geospaziali di tutti i nostri conferitori, tutto questo senza nuove tecnologie è impossibile".

Ferrero è l’azienda con la miglior reputazione in Italia, secondo quanto emerge dall’Italy Reputation Ranking 2023, la classifica delle prime 100 aziende italiane per reputazione realizzata da The RepTrak Company. La multinazionale di Alba è anche al primo posto per Esg Index.