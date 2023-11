Gli ultimi sondaggi politici registrano un calo anche per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni: cosa sta succedendo?

Nell’attuale scenario politico, i principali partiti vedono una diminuzione nei sondaggi di questa settimana, secondo la Supermedia di Agi e Youtrend. Questa analisi, basata sulle rilevazioni degli istituti demoscopici più autorevoli, evidenzia un calo più o meno marcato per Fratelli d’Italia della premier Meloni, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e la Lega. In controtendenza, emerge un saldo positivo per Forza Italia, che registra una crescita simile a quella di Azione, l’alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e +Europa. Esaminiamo nel dettaglio le percentuali di consenso di ciascun partito.

Sondaggi, Meloni cala ma FDI resta il primo partito

Restando al vertice delle intenzioni di voto, Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, mantiene la sua posizione di primo partito secondo la Supermedia dei sondaggi politici. Tuttavia, registra una leggera flessione dello 0,1% rispetto a due settimane fa, posizionandosi al 28,8%. Al contrario, il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, subisce una perdita dello 0,3%, scendendo al 19,4%. Anche il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, non riesce a progredire, perdendo anch’esso lo 0,1% e attestandosi al 16,1%.

Sondaggi, Meloni giù: in difficoltà anche Lega

La situazione si complica anche per la Lega di Matteo Salvini, che accusa una perdita significativa dello 0,5%, scendendo al 9,0%. Questo risultato riporta il partito approssimativamente ai livelli registrati durante le elezioni politiche dell’anno precedente, quando stava rientrando nella doppia cifra.

Sondaggi, Meloni giù: Forza Italia sale

Nel frattempo, Forza Italia, guidata da Antonio Tajani, segna un incremento dello 0,2%, riportandosi al 7,3%. Azione di Carlo Calenda registra un modesto aumento dello 0,1%, attestandosi al 3,9%, mentre l’alleanza Verdi e Sinistra cresce dello 0,1%, raggiungendo il 3,4%. Italia Viva di Matteo Renzi mostra un aumento dello 0,2%, tornando al 3,0%. +Europa ottiene un incremento dello 0,1%, salendo al 2,4%, mentre Italexit cresce dello 0,3%, raggiungendo il 2,1%. Al contrario, Unione Popolare registra una diminuzione dello 0,3%, scendendo all’1,1%, e Noi Moderati, in crescita dello 0,2%, si posiziona all’1,1%