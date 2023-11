La segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha rilasciato una lunga intervista per il quotidiano ‘La Repubblica’ in cui ha toccato diversi temi, ma soprattutto si è concentrata sul ruolo di Giorgia Meloni. Schlein non le manda a dire e mostra di avere idee chiare su quello che dovrebbe essere il futuro del nostro Paese.

Schlein contro Meloni: l’intervista

“La piazza del popolo per la pace e la giustizia sociale. Abbiamo lanciato la manifestazione con lo slogan ‘per un futuro più giusto’ per le persone e per il pianeta. Quello che tiene insieme tutto è l’idea di eguaglianza e la difesa dei più deboli” – a poche ore dalla manifestazione che si terrà oggi in Piazza del Popolo, Elly Schlein è tornata a rilasciare un’intervista, scegliendo questa volta i microfoni di Repubblica – “Siamo in piazza per la giustizia sociale contro la precarietà e lo sfruttamento che sono favoriti dalle politiche di questo governo. Per dire basta alle discriminazioni contro le donne, contro le persone migranti, le persone Lgbtq+“. L’importante, per Schlein, è che si smetta di ragionare per compartimenti stagni: “Le persone non decidono di avere un solo problema. E spesso i più colpiti dalle diseguaglianze, dai tagli alla sanità e alle pensioni, dall’assenza di politiche per il cambiamento climatico sono sempre gli stessi: i più deboli“.

Schlein contro Meloni: il riferimento alla Premier

“A cosa serve avere una presidente del Consiglio che non si batte, con le sue scelte, per migliorare le condizioni di vita delle donne?” – dice Schlein riferendosi a Giorgia Meloni – “Questo governo non solo sembra essersi arreso nel contrasto all’evasione, ma ha adottato misure che strizzano l’occhio a chi evade e danno una sberla a chi le tasse le paga, come i pensionati.” “La Meloni ha fallito e noi sentiamo la responsabilità di costruire un’alternativa credibile e vincente” – conclude su questo tema Elly Schlein – “Dobbiamo unire le forze ma sui temi concreti, come quelli che portiamo oggi in piazza, e non sulle formule”.