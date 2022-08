Secondo l’ultimo sondaggio Swg il primo partito italiano resta Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, ma per la prima volta è in calo.

Fratelli d’Italia, partito di Giorgia Meloni, secondo l’ultimo sondaggio Swg al momento è il primo partito italiano, ma per la prima volta è in calo.

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia in calo

L’ultimo sondaggio Swg, diffuso da La7, conferma i due partiti principali che si contendono la vittoria.

Si tratta di Fratelli d’Italia e Partito Democratico, che sono avanti con un forte distacco rispetto agli altri partiti. Il sondaggio riguarda il periodo tra il 3 e l’8 agosto. Il primo partito è ancora Fratelli d’Italia, che è dato al 23,8%, ma in calo. In una sola settimana è sceso dello 0,4%. Al secondo posto il Partito Democratico, dato al 23,3%, in calo dello 0,4%.

La Lega di Matteo Salvini è al terzo posto, con il 12,5%, in salita dello 0,5%. Anche il M5s è in crescita, al 10,4%, con una salita dello 0,4%.

Gli altri partiti

Forza Italia di Silvio Berlusconi è all’8%, in crescita. Azione/Più Europa sono considerati insieme, ma potrebbero prendere due direzioni diverse, perché Più Europa ha intenzione di confermare il patto elettorale con il Partito Democratico. Secondo il sondaggio sarebbero al 6,5%, in calo.

I rossoverdi di Sinistra Italia ed Europa Verde, che hanno raggiunto un accordo con il Pd, sono al 3,7%, in calo dello 0,4%. Italexit di Paragone è al 3,3%, in crescita, come Italia Viva, al 2,9%. Impegno Civico, di Di Maio e Tabacci, è all’1,4%, in calo dello 0,3%, Noi con l’Italia è rimasta invariata all’1,0%.