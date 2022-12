Sondaggi politici, il Pd è in picchiata: Fratelli d'Italia sopra il 30%

Se da una parte Fratelli d’Italia prosegue nella sua corsa verso gli ampi consensi, dall’altra parte gli ultimi sondaggi politici sottolineano le gravi difficoltà in cui versa il Pd in questo ultimo periodo.

Sondaggi politici, bene Fratelli d’Italia: sale anche la Lega

I sondaggi politici effettuati da Dire-Tecnè questa settimana evidenziano, ancora una volta, il bel momento che sta vivendo Giorgia Meloni con il suo partito. Fratelli d’Italia, infatti, prosegue il suo “dicembre d’oro” ed è in ulteriore crescita (+0,1%) arrivando a toccare quota 30,5%. Allo stesso modo, anche un altro partito di Centrodestra può sorridere: la Lega, infatti, sale dello 0,2% attestandosi ad un buon 8,7%.

Immobili, invece, Berlusconi e i suoi Azzurri che non si spostano dal 7,3% dell’ultimo sondaggio.

Il Pd sprofonda: sorride Calenda

Il rovescio della medaglia, invece, è rappresentato ancora una volta dal Pd, mai in crisi come in questo periodo storico. L’ulteriore perdita di uno 0,2% di consensi porta il partito di Letta a fermarsi al 16,4%. Ancora bene Azione/Italia Viva che cresce di 0,1% rispetto a sette giorni fa, arrivando al 7,6%.

Per chiudere, un cenno anche al Movimento 5 Stelle, in leggero calo rispetto a settimana scorsa e fermo ora al 17,3%. Il M5s resta comunque, al momento, il secondo partito italiano.