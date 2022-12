Mini naja volontaria: il disegno di legge predisposto da La Russa

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha predisposto un disegno di legge per portare a quaranta giorni la cosiddetta mini naja vlontaria.

Lo ha annunciato durante il suo discorso di chiusura delle celebrazioni in ricordo dei caduti organizzate dagli Alpini. La Russa ha specificato tuttavia: “Ho predisposto, ma non lo presenterò io perché come presidente del Senato non posso e lo farà un gruppo di senatori, un disegno di legge per portare (la mini naja nda) a 40 giorni”.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha aggiunto: “A fronte di questa partecipazione noi prevediamo una serie di incentivi”.

Gli incentivi in questione consisteranno in punti per la maturità, laurea e punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a concorsi pubblici. La Russa ha deto che con questo disegno di legge, tutti potranno partecipare alla vita militare, limitatamente ai numeri fissati.

La Russa su mini naja: “Legge ancora in vigore, ma non finanziata da tempo”

La Russa ha chiarito: “Il disegno di legge parte da una legge che è ancora in vigore anche se non viene più finanziata da molto tempo ed è quello della cosiddetta mini naja”.

Si tratta dello stesso concetto, a detta del presidente del Senato, ma ora sarà ampliato. La Russa ha quindi fatto l’esempio del servizio militare e del periodo di addestramento della durata di 40 giorni: “Allora noi crediamo che per venire incontro alle richieste arrivate dalle forze armate e soprattutto dagli alpini, sia giusto fare una legge che consenta, volontariamente a chi quindi lo desidera, di passare non tre settimane ma 40 giorni, nelle forze armate”.

Chiunque potrà partecipare alla vita militare

Ignazio La Russa ha dichiarato che chiunque potrà partecipare, se vuole, alla vita militare. L’unico limite saranno i numeri che saranno fissati, ma il presidente del Senato ha assicurato che saranno molto ampi. Gli interessati potranno addestrarsi per 40 giorni presso gli Alpini o in altri corpi.