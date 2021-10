Sondaggi politici Ipsos: PD primo partito, segue la Lega, FdI scivola al terzo posto

Il Pd resta il primo partito preferito dagli italiani qualora si dovesse andare a votare: i risultati dei sondaggi politici Ipsos.

In caso di elezioni a ottobre 2021 il primo partito in Italia sarebbe il Partito democratico. Questo è il dato emerso dal sondaggi politici diffuso da Ipsos e pubblicato dal Corriere della Sera.

Sondaggi politici Ipsos, le novità

Secondo i sondaggi politici diffusi da Ipsos Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia si trovano al terzo posto, Salvini e la Lega si posizionano invece al secondo gradino.

I dati avrebbero evidenziato anche un’astensione alta di cittadini senza un’idea chiara su chi votare: oltre 4 persone su 10 non saprebbero infatti chi votare in caso di elezioni amministrative.

Sondaggi politici Ipsos, la scelta del nuovo presidente della Repubblica

I cittadini italiani non vorrebbero invece avere al Quirinale un personaggio politico come Silvio Berlusconi. Secondo le persone intervistate, inoltre, la maggior parte sarebbe propensa a far rimanere Mario Draghi come presidente del Consiglio.

Sondaggi politici Ipsos, la scelta del nuovo presidente della Repubblica: altri dettagli

Ipsos traccia comunque un bilancio di come l’affluenza alle urne sia calata anche durante le ultime elezioni amministrative. In merito ai partiti, inoltre, il Pd è quotato a 20,7%, Lega al 20% e Fratelli d’Italia al 18,8%. Cala quindi di mezzo punto percentuale il partito guidato da Salvini. Non andrebbero meglio le cose anche per Forza Italia (8%), così come il Movimento 5 Stelle (16,5%).