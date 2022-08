Sondaggi politici, Lega: continuiamo a crescere, centrodestra avanti più di 10 punti

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – La Lega cresce nei sondaggi, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. L’ultima rilevazione che va in questa direzione – spiega un comunicato del Carroccio – è di Enzo Risso: tra il 5 agosto e il 12 agosto, la Lega è salita dello 0,6% passando dal 14,1% al 14,7%.

In generale, per Risso il valore complessivo del centrodestra è al 45,3% contro il 34,9% della somma di Pd, Azione, Iv, Più Europa, Articolo 1, Sinistra italiana e Verdi, Insieme per il Futuro.