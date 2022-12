Sondaggi politici: PD sotto il 15% dopo il Qatargate, con lo scandalo per la presunta corruzione sull’assegnazione dei Mondiali che piega il Nazareno a percentuali inquietanti.

Il dato è quello per cui il Quatargate non ha determinato ma accelerato un processo di erosione dei consensi censiti nei sondaggi. E quello Swg per il Tg La7 confermerebbe questa tesi.

PD sotto il 15% dopo il Qatargate

Il Partito Democratico di Enrico Letta è sotto il 15% dei consensi, esattamente al 14,7% con un calo di 0,4 punti. Secondo Il Giornale pesa molto l’effetto psicologico dell’essere scesi sotto la soglia del 15% E un ulteriore rilevazione è quella di Quorum/Youtrend per SkyTg24: anche quella assegna un under 15%.

Va molto dievrsamente per il Movimento 5 Stelle che invece fa segnare un +0,3% e arriva al 17,4%.

Italia Viva flette e si ferma al 7,8%

In flessione anche Azione – Italia Viva, apparentemente bloccati “alla stessa percentuale che hanno fatto registrare alle elezioni di settembre”. Con un -0,2% si fermano al 7,8%. E il centrodestra? Fratelli d’Italia è stabilmente sopra il 30%, con esattezza al 30,6%.

La Lega “agguanta il 9% e, rispetto alla scorsa settimana, guadagna un +0,5%”. Forza Italia rimane stabile, con un “leggero aumento dello 0,1% anche per la formazione guidata da Silvio Berlusconi”.