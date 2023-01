Sondaggio politico Swg: Fratelli d’Italia primo partito con il 31,3%, segue il Movimento 5 Stelle

Le proiezioni Swg per La7 hanno rimarcato che Fratelli d’Italia resta il primo partito in Italia, continuando a ottenere la percentuale più alta di gradimento espressa dal campione intervistato per il sondaggio.

Il caro carburante, dunque, non sembra aver intaccato la fiducia provata dagli elettori nei confronti del premier Giorgia Meloni.

Sondaggi politici Swg: Fratelli d’Italia primo partito con il 31,3%, segue il Movimento 5 Stelle

Si supponeva che le polemiche degli ultimi giorni scaturite a seguito dell’incremento dei costi del carburante e delle misure adottate dal Governo con il decreto trasparenza pubblicato nella giornata di sabato 14 gennaio avrebbero intaccato il gradimento degli elettori italiani verso la maggioranza di centrodestra e, in particolare, verso Fratelli d’Italia.

Il caro carburante, invece, pare non aver sortito alcun effetto. Almeno per il campione intervistato da Swg per La7. Secondo le proiezioni diffuse nella giornata di lunedì 16 gennaio, infatti, FdI resta stabile nei sondaggi al 31,3% rispetto all’ultimo rispetto all’ultimo rilevamento effettuato la scorsa settimana.

Il secondo partito italiano, stando al gradimento espresso dal campione, è ancora il Movimento 5 Stelle guidato dal presidente Giuseppe Conte con il 17,6%, in calo di -0,1% rispetto alla rilevazione precedente.

Tra i partiti che hanno evidenziato un trend in discesa rispetto al gradimento del campione ci sono anche la Lega all’8,3% (-0,2%) e Forza Italiache scende al 6,4% (-0,5%).

I numeri del Partito Democratico

Tendenza opposta per il Partito Democratico rispetto a Lega e Forza Italia. Il partito guidato da Enrico Letta, pronto a cedere il testimone al suo successore, è cresciuto di 0,2 punti percentuali, attestandosi al 14,2%.

In miglioramento anche il Terzo Polo. Azione/Italia Viva, infatti, hanno guadagnato uno 0,3%, salendo da 7,5% a 7,8%.

Per quanto riguarda Alleanza Verdi-Sinistra, il partito è al 3,7% mentre +Europa è al 3,0%.