Sonia Bruganelli, solitamente molto glaciale, ha mostrato ai fan il suo lato più tenero, quello di mamma amorevole. Via social ha condiviso una bellissima dedica a sua figlia Silvia.

Sonia Bruganelli e la commovente dedicata alla figlia

Mamma di Silvia, Davide e Adele, Sonia Bruganelli non ha mai nascosto le difficoltà che ha incontrato quando è nata la primogenita. E’ proprio alla 21enne che, nelle ultime ore, ha voluto dedicare un commovente pensiero social. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha messo da parte il suo lato più glaciale e ha aperto il suo cuore ai seguaci.

Le parole di Sonia Bruganelli

A didascalia di una foto che ritrae Silvia quando era solo una bambina, Sonia Bruganelli ha scritto:

“Tu lo hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere… Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io. Oggi mi appare questa foto e ricordo il momento esatto in cui l’ho scattata… Silvia”.

Sonia Bruganelli: le difficoltà con Silvia

Silvia, prima figlia di Sonia e Paolo Bonolis, è nata con una cardiopatia grave ed è stata operata subito dopo il parto. La Bruganelli ha vissuto mesi molto difficili, in cui ha avuto una specie di rifiuto per la bambina. E’ stato il conduttore a prendersi cura di lei in tutto e per tutto. Con il passare del tempo, fortunatamente, l’opinionista ha capito il dono grande che le aveva fatto la vita.