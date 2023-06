Sophie Codegoni e Basciano nella bufera: "Vostra figlia è sfinita"

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono partiti per una vacanza insieme alla loro bambina, la piccola Celine, ma sui social hanno finito per essere travolti da una vera e propria bufera.

Sophie Codegoni e Celine in vacanza: è bufera

Ad appena un mese dalla nascita della piccola Celine, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono partiti per una vacanza in barca e sui social sono stati bersagliati dalle critiche. In tanti infatti sostengono che quel tipo di vacanza non sia adatto a una bambina così piccola, che potrebbe soffrire per il troppo caldo o il vento. A seguire i due hanno postato una foto sui social in cui sono ritratti in accappatoio con la loro bambina addormentata tra le braccia, e sui social si è scatenata una nuova bufera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

“Ma forse la bambina vorrebbe dormire con il pigiama … nella sua culla, invece di essere spiattellata nuda mentre dorme?”, ha scritto un utente, a cui Basciano ha risposto: “Ah si giusto facciamola dormire senza lavarla. Me perché non usate il cervello”. L’utente a quel punto ha replicato a sua volta scrivendo: “La bambina sta dormendo palesemente sfinita”.

Sui social in tanti continuano a criticare Sophie e Basciano per il comportamento da loro avuto con la figlia e in tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.