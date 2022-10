Sopravvissuti di “Alive”, mangiarono carne umana per sopravvivere: “Non siamo pentiti”

Mezzo secolo dopo che il loro aereo si è schiantato sulle Ande, i sopravvissuti hanno ricordato di aver mangiato carne umana per sopravvivere.

Il loro aereo si era schiantato sulle Ande e loro hanno dovuto cercare di sopravvivere, mangiando carne umana. I sopravvissuti di “Alive” hanno ricordato quello che è accaduto.

Questa settimana i sopravvissuti di Alive si sono riuniti in Uruguay per ricordare il loro orribile calvario. La storia dei 16 sopravvissuti al volo 571 dell’aeronautica uruguaiana, noleggiato per portare una squadra di rugby amatoriale da Montevideo a Santiago, in Cile, nel 1972, è stata raccontata nel libro “Alive: The Story of the Andes Survivors” di Piers Paul Read, che nel 1993 è stato trasformato in un film. “Naturalmente, l’idea di mangiare carne umana era terribile, ripugnante” ha dichiarato Ramon Sabelle, 70 anni, tra i passeggeri del Fairchild FH-2270, sopravvissuto 72 giorni sulle Ande, come riportato dal Sunday Times di Londra.

Il gruppo di sopravvissuti si è riunito il 13 ottobre, 50esimo anniversario dell’incidente, per una messa in ricordo dei 29 amici e membri dell’equipaggio che sono morti nello schianto

Come sono riusciti a sopravvivere dopo l’incidente

“Era difficile da mettere in bocca. Ma ci siamo abituati. In un certo senso, i nostri amici sono stati tra i primi donatori di organi al mondo: ci hanno aiutato a nutrirci e a mantenerci in vita” ha ricordato Sabella.

Il gruppo ha preso la decisione di passare al cannibalismo dopo aver finito il cibo presente sull’aereo, che comprendeva otto barrette di cioccolato, una scatola di cozze, tre vasetti di marmellata, alcune mandorle e datteri e diverse bottiglie di vino. I 16 sopravvissuti sono rimasti un gruppo affiatato, che si riunisce ogni anno anche il 22 dicembre, giorno in cui è iniziato il salvataggio. L’aereo è andato a sbattere contro una montagna per via delle condizioni meteorologiche avverse.

Nell’impatto sono state strappate le ali e sono morte 12 persone sul colpo, tra passeggeri ed equipaggio. Altri 17 sono morti per le ferite riportate e una valanga.

Dopo dieci giorni il gruppo di sopravvissuti ha sentito alla radio che le ricerche erano state sospese. “Pensare alla sofferenza che deve aver causato le nostre famiglie a casa ci ha reso ancora più determinati a sopravvivere” ha dichiarato Sabella. “Mangiare carne umana non ha davvero il sapore di niente” ha detto Carlitos Paez, figlio di un artista uruguaiano. “Ho percorso sei milioni di miglia con American Airlines. Sono condannato a raccontare questa storia per sempre, proprio come i Beatles devono cantare sempre ‘Yesterday’” ha aggiunto.