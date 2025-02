Sorteggio dolce amaro per Lazio e Roma. I biancocelesti hanno un avversario alla portata, per giallorossi impegno più difficile.

Anche l’Europa League è pronta a svelare gli accoppiamenti per gli ottavi di finale, il primo scontro da dentro o fuori verso la strada che porta alla finale di Bilbao. Le squadre impegnate nella competizione sono le due romane, la Lazio prima nella fase di campionato e la Roma che è passata vincendo contro il Porto.

Gli accoppiamenti di Lazio e Roma, derby evitato

Le due squadre italiane che disputano l’Europa League sono Lazio e Roma. La Lazio allenata da Baroni che ha concluso la fase di campionato al primo posto affronterà il Viktoria Plzen mentre la Roma affronterà l’Athletic Bilbao.

Il Viktoria è un avversario alla portata della squadra biancoceleste che potrebbe accedere ai quarti di finale, tralatro disputerà l’andata, in caso di passaggio del turno, in casa.

Per la Roma l’Athletic Bilbao che è una delle squadre più papabili per il successo della competizione, naturalmente la finale in casa è un plus non di poco conto.

Tutti i sorteggi degli ottavi di finale di EL

Di seguito i risultati degli accoppiamenti per gli ottavi di finale di Europa League 2024-25.

Viktoria Plzen-Lazio

Bodo Glimt-Olympiacos

Ajax-Eintracht Francoforte

AZ Alkmaar-Tottenham

Real Sociedad-Manchester United

FCSB-Lione

Fenerbahce-Rangers

Roma-Athletic Bilbao

Come si può vedere vi sono altri accoppiamenti interessanti, tra tutti la sfida tra Real Sociedad e Manchester United.