Sos Humanity, il deputato Soumahoro a bordo della nave: “Liberate queste persone”

Sono ore di attesa per i 35 migranti a bordo della Humanity 1. Soumahoro ha condannato senza mezzi termini: "Liberateli tutti".

Ad ogni ora che passa, l’attesa per i 35 migranti rimasti sulla Humanity 1, si fa pressante. Il deputato Aboubakar Soumahoro ha scelto di salire a bordo dell’imbarcazione umanitaria. Ed è proprio in un video condiviso sui propri social che il deputato ha condannato senza fare giri di parole, la decisione di non soccorrere tutti: “È da oltre otto ore che sono con le vite sospese”, ha dichiarato.

Un naufrago si è sentito male e non c’è neanche un’ambulanza sul posto. Pres. @GiorgiaMeloni lei ha la responsabilità di ogni vita attualmente sospesa sulla nave @soshumanity_de al porto di Catania. Non potete piegare la vita di esseri umani a convenienze di Palazzo. Resistenza! pic.twitter.com/muyoJ2cUAq — Aboubakar Soumahoro (@aboubakar_soum) November 6, 2022

Humanity 1, Soumahoro parla a bordo della nave: “Questa è disumanità”.

Nel breve video il parlamentare ha tuonato: “È da oltre otto ore che sono con le vite sospese. Otto ore di disumanità, otto ore di persone che hanno affrontato un calvario, un inferno.

Presidente Meloni, lei ha giurato sulla Costituzione e non può piegare quella Carta per dei giochi che rispondono a una deriva non umana. Liberate tutte queste persone, liberatele”.

“Siamo ancora qui dopo una lunga notte”

Con il parlamentare è salito sulla nave anche il senatore del PD Antonio Nicita. Anche quest’ultimo ha voluto sottolineare l’emergenza che si sta vivendo a bordo: “Siamo ancora qui dopo una lunga notte.

Ci sono ancora 25 ragazzi pakistani che ‘siccome stanno bene’ secondo le nuove direttive del Governo dovrebbero ripartire con la nave per essere eventualmente identificati nel paese associato alla bandiera della nave ONG. Ma la nave ha attraccato e secondo le vigenti regole internazionale gli stranieri vanno fatti scendere per essere identificati e valutarne eleggibilità asilo”.