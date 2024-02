Una situazione di emergenza si è verificata nella sede dei servizi segreti svedesi, con sette persone ferite a seguito di una presunta fuga di gas. Tuttavia, al momento la causa dell’incidente rimane avvolta nel mistero.

Emergenza alla sede dei servizi segreti

La sede dei servizi segreti svedesi è stata evacuata in seguito a segnalazioni riguardanti una possibile fuga di gas. Le immagini diffuse sui social media hanno mostrato un’azione rapida delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza, con agenti di polizia equipaggiati con maschere antigas e numerose ambulanze presenti sulla scena.

Sette persone ferite e sintomi respiratori

Sette persone sono state portate in ospedale a causa di sintomi respiratori, secondo quanto dichiarato dal medico capo dell’autorità sanitaria locale della Regione di Stoccolma, Patrik Soderberg. Al momento, non è stata resa nota la natura esatta della sostanza coinvolta nell’incidente.

Causa ancora sconosciuta

Le autorità hanno sottolineato che la causa dell’incidente non è ancora stata determinata. Intorno alla sede dei servizi segreti è stata istituita una zona di protezione con un raggio di 500 metri, mentre le indagini sono in corso per stabilire le circostanze esatte dell’evento. L’incidente nella sede dei servizi segreti svedesi ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e ha richiamato l’attenzione sulle misure di prevenzione e sicurezza in luoghi sensibili come questo. Le autorità stanno lavorando per scoprire la causa dell’incidente e garantire la sicurezza del personale e del pubblico che potrebbe essere coinvolto in situazioni simili in futuro.