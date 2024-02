La fuga di gas avrebbe avuto origine in un appartamento al primo piano del condominio di via Volpicelli a Torre del Greco

L’incidente ha originato un’esplosione, che ha distrutto una parete dell’appartamento accanto a quello delle vittime. Coinvolta anche una donna rimasta gravemente ferita.

Torre del Greco, fuga di gas in un palazzo

Secondo le prime ricostruzioni la fuga di gas si è sviluppata da un’abitazione sita al primo piano del condominio in via Volpicelli, nel napoletano. Nella tragedia ha perso la vita una coppia di anziani, di 75 e 77 anni insieme al loro cagnolino, mentre una donna di 82 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza al centro grandi ustionati presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Gli altri condomini sono stati evacuati e la palazzina è stata dichiarata inagibile.

Cosa è successo

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Determinante anche la presenza dei Vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area. Gli accertamenti, eseguiti insieme ai tecnici del Comune, hanno permesso di ricostruire parte dell’accaduto. Sembrerebbe che la fuga di GPL si sia propagata dalla cucina dei vicini, generando lo scoppio che ha determinato la caduta del muro della stanza da letto in cui in cui i due coniugi stavano dormendo. Sul posto anche il sindaco di Torre del greco, Luigi Mennella.