Spacciava in una villa ed aveva un Mercedes ma percepiva il Reddito di Cittadinanza, in provincia di Roma i poliziotti smascherano ed arrestano un 60enne molto noto per la sua attività.

Il fermo è avvenuto a Marino, un comune dei Castelli romani ed in danno di un sessantenne. Da quanto si apprende l’uomo è stato arrestato per spaccio mentre cedeva qualche grammo di cocaina a un cliente.

Spacciava con il Reddito di Cittadinanza

E secondo le risultanze dell’indagine negli ambienti dello spaccio di droga l’arrestato “era conosciuto in diversi comuni dei Castelli Romani, e le sue dosi erano molto richieste”. Addirittura, si legge, “quando non c’erano i suoi famigliari, i clienti lo raggiungevano in casa per comprare la droga”.

E quell’abitazione si trovava un una zona residenziale a Santa Maria delle Mole.

Dosi a domicilio e grandi guadagni

L’uomo a volte portava le dosi a domicilio o dava appuntamento in luoghi affollati. Lo stupefacente era celato in bagno, in un contenitore, “tra spazzolini da denti e dentifrici”. I poliziotti spiegano che “dal taglio dell’etto ritrovato l’uomo ne avrebbe ricavato circa millecinquecento dosi, che poi avrebbe confezionato e venduto.

Lo spacciatore è stato mandato agli arresti domiciliari in attesa del processo”.