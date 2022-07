Momenti di anico in Spagna su un treno diretto da Madrid a Ferrol. Il mezzo si è trovato circondato da un incendio.

Sul treno diretto da Madrid a Ferrol, in Spagna, ci sono stati dei momenti di panico per i passeggeri. Il mezzo era circondato da un incendio, scoppiato lungo l’autostrada nazionale N-631 all’altezza di Losacio, in provincia di Zamora.

Momentos de pánico en el tren Madrid-Ferrol a la altura de Zamora-Sanabria, 9:30hs. El tren continuó el trayecto tras unos minutos parado. @renfe @adif @lavozdegalicia pic.twitter.com/YXcuBXlIJQ — Francisco Seoane Pérez (@PacoSeoanePerez) July 18, 2022

Momenti di paura in Spagna, su un treno diretto da Madrid a Ferrol. Lungo l’autostrada nazionale N-631, all’altezza di Losacio, in provincia di Zamora, è scoppiato un incendio. Le fiamme erano ben visibili dai finestrini dei vagoni, come si nota nel video condiviso da una persona che si trovava a bordo. Tra Madrid e la Galizia il traffico è stato sospeso.

Secondo la Giunta di Castiglia a Leon, l’interruzione ha riguardato il tratto Zamora-Sanabria, ed è stata sospesa la circolazione anche tra Moreruela de Tabara e Litos.

Il video dell’incendio

Francisco Seoane Perez, esperto di comunicazione politica all’Università Carlos III, era presente in uno dei vagoni e ha ripreso la scena. L’uomo, diretto a Betanzos, ha spiegato a elDiario.es che il treno era l’ultimo a transitare prima del blocco.

“Il fuoco si stava avvicinando da entrambi i lati della strada. Il vento ha fatto sì che si propagasse” ha dichiarato. “Ci siamo fermati pochi minuti e abbiamo proseguito a passo lento fino a quando non siamo usciti dal pericolo” ha aggiunto. L’azienda pubblica spagnola Renfe ha dichiarato che è stato istituito “un piano di trasporto alternativo su strada tra Zamora e Sanabria per i passeggeri a bordo di treni che fossero interessati“.