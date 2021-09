Spagna, vescovo si dimette e lascia la diocesi per amore di una scrittrice erotico-satanica

Vescovo si dimette e lascia la diocesi per amore di una scrittrice erotico-satanica: "Per la prima volta sono innamorato e voglio fare le cose per bene"

Terremoto nella Chiesa di Spagna, dove un vescovo ultraconservatore si dimette e lascia la diocesi per amore di una scrittrice erotico-satanica. A deporre l’abito talare e il ruolo di guida della sua diocesi è stato l’ormai ex vescovo di Solsona, Xavier Novell.

Xavier Novell, il vescovo conservatore che si dimette per amore

L’alto prelato era molto conosciuto per le sue posizioni ultra ortodosse all’interno della Chiesa, perciò le sue dimissioni “per questioni personali” avevano suscitato un certo scalpore anche senza che se ne conoscesse la motivazione.

Vescovo si dimette per amore, le spiegazioni ai media

Poi era emersa la verità: Novell aveva lasciato la Chiesa per una donna. E non una donna qualsiasi, ma una scrittrice catalana che lavora anche come psicologa e che si era fatta conoscere anche per alcune sue pubblicazioni a tema esoterico ed erotico.

La diocesi tace ma l’ex vescovo ha sentito il bisogno di spiegare la sua scelta e sui media locali ha rilasciato alcune dichiarazioni, senza però scendere nei particolari.

La nomina a vescovo, poi arriva l’amore e lui si dimette

“Mi sono innamorato di una donna, per la prima volta in vita mia, e voglio fare le cose per bene”. A nominare vescovo Novell il 3 novembre del 2010 fu Papa Benedetto XVI e la sua attività pastorale era seguita con un certo interesse anche dai prelati di alto rango nel pontificato di Papa Francesco, questo perché le sue erano posizioni decisamente rigide.