Jacqueline Taylor, 67 anni, è morta durante una battuta di caccia del marito, che le ha sparato per errore, ucciendola, mentre trasportava il fucile su una spalla.

Spara e uccide per errore la moglie durante una battuta di caccia al cinghiale

Jacqueline Taylor, 67 anni, ha accompagnato il marito a caccia. L’uomo, Pierre Philippot, 69 anni, le ha sparato per errore con il suo fucile da caccia. Il colpo è partito per sbaglio, mentre l’uomo stava trasportando l’arma sulla sua spalla. Un incidente che gli è costato l’arresto per omicidio colposo. Il proiettile ha colpito la donna sul petto, poco sopra il cuore. La 67enne è stata portata in ospedale a Saint-Brieuc, in Bretagna, ed è morta un’ora dopo.

Le circostanze dell’incidente devono ancora essere chiarite, ma l’uomo è risultato negativo al test dell’alcol e della droga.

La comunità è rimasta sotto shock

Laurent Le Faucheur, sindaco di Goudelin, parlando al The Telegraph, ha dichiarato che l’intero villaggio è rimasto sotto shock per la perdita della donna, che era molto benvoluta nella comunità locale. La donna, all’inizio di questo mese, ha vinto un premio municipale di giardinaggio, con un’apparizione sul quotidiano regionale Ouest-France.

“Era una persona gioviale, gentile e sorridente. Le persone presenti durante la caccia sono scioccate. Siamo tutti colpiti e i nostri pensieri adesso vanno a lei e il signor Philippot, che dovrà convivere con questo atto sfortunato” ha dichiarato il sindaco.