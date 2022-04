Sparatoria a Barletta, titolare di un bar ucciso a colpi di pistola nel suo locale

Il titolare di un bar di 43 anni è stato ucciso durante una sparatoria all'interno del suo locale a Barletta: si indaga sull'accaduto.

Dramma a Barletta, dove nella serata di lunedì 11 aprile 2022 ha avuto luogo una sparatoria ai danni del titolare di un bar. Le forze dell’ordine, giunte sul posto dopo l’allarme, stanno ricostruendo cause e dinamiche dell’accaduto.

Sparatoria a Barletta

Tutto è accaduto intorno alle 19:30 all’interno del bar Morrison’s revolution di Via Rionero. Secondo quanto ricostruito, il titolare del locale Giuseppe Tupputi (43 anni) avrebbe dato una risposta non gradita ad un uomo con il quale sarebbe iniziata una discussione. Il litigio, inizialmente solo verbale, è diventato talmente acceso che quest’ultimo ha estratto una pistola e sparato tre colpi nella direzione del gestore per poi far perdere le proprie tracce.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte di Tupputi. Le ferite di arma da fuoco si sono infatti rivelate talmente gravi da impedire qualsiasi tentativo di rianimazione da parte dei sanitari.

Sparatoria a Barletta: indagini in corso

Presenti sul luogo del delitto anche la Polizia e i Carabinieri, che al momento non hanno escluso alcuna ipotesi e stanno indagando sui fatti.

Al momento dei fatti era presente un cliente che ha visto tutto e sarà dunque ascoltato dagli inquirenti, che si serviranno anche delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al locale per rintracciare l’assassino. Tupputi era incensurato e non avrebbe mai denunciato richieste estorsive, il che esclude la pista del racket.