Sparatoria alla Brown University: tutti i dettagli su quanto è successo

Un attacco devastante ha colpito la Brown University, provocando la morte di due persone e causando numerosi feriti.

Un tragico episodio di violenza ha scosso la comunità della Brown University a Providence, nel Rhode Island. Sabato pomeriggio, due persone sono state uccise e almeno nove sono rimaste gravemente ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi della facoltà di ingegneria. Le autorità locali hanno avviato immediatamente le operazioni di ricerca per catturare il presunto autore dell’attacco.

Dettagli sull’incidente

La sparatoria è avvenuta intorno alle 16:22 ora locale, durante il secondo giorno degli esami finali del semestre autunnale. Gli studenti sono stati avvisati di rifugiarsi nei loro edifici e di mantenere la calma mentre la polizia avviava le operazioni di emergenza. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto numerose ambulanze e veicoli di emergenza dirigersi verso il luogo dell’incidente, con il personale sanitario intento a soccorrere le vittime, mentre altre venivano trasportate via su barelle.

Ricerca del sospettato

Le forze dell’ordine hanno identificato un uomo di circa 30 anni come il sospettato principale. Un video di sorveglianza ha mostrato l’individuo mentre lasciava il campus, ma il suo volto non è stato chiaramente visibile. Le autorità hanno invitato chiunque avesse informazioni utili a farsi avanti per contribuire all’identificazione del tiratore. Attualmente, circa 400 agenti di polizia sono stati mobilitati per le ricerche.

Reazioni e dichiarazioni ufficiali

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha confermato che l’FBI è coinvolta nelle indagini. Tuttavia, in un primo momento, Trump ha erroneamente annunciato che il sospettato fosse già in custodia, affermazione poi corretta dalle autorità locali. Il sindaco di Providence ha confermato il bilancio delle vittime, sottolineando che la situazione era ancora in evoluzione.

Il contesto della violenza nelle università

Questo tragico evento si colloca all’interno di un fenomeno più ampio di violenza che ha colpito le università americane negli ultimi anni. Nel corso del 2025, sono stati registrati oltre 70 episodi di sparatorie in istituti scolastici, evidenziando un crescente problema di sicurezza nei campus. La Brown University, con i suoi 11.000 studenti, si è sempre distinta come un ambiente di apprendimento sicuro e stimolante, ma ora è costretta ad affrontare le severe conseguenze di questo attacco.

La comunità in lutto e l’appello alla sicurezza

La comunità della Brown University esprime profondo cordoglio per la perdita dei suoi membri, unendosi in un momento di riflessione e solidarietà. Le autorità locali hanno invitato tutti a mantenere alta la vigilanza e a segnalare qualsiasi attività sospetta. Questo tragico evento sottolinea l’urgenza di implementare misure di sicurezza più rigorose all’interno delle istituzioni educative, per prevenire che simili incidenti possano ripetersi in futuro.