Spari a Centocelle, notte di farwest: feriti due uomini

Notte da Far West a Centocelle (Roma). Una lite infatti è finita a colpi d’arma da fuoco, ci sono due uomini rimasti feriti.

Centocelle, spari nella notte: lite finisce a colpi d’arma da fuoco

Paura per i residenti di Centocelle, quartiere di periferia di Roma. Alle ore 23.30 di ieri, 6 agosto 2025, all’interno del Parco, alcuni cittadini di origine straniera si sono messi a litigare.

La lite, però, è finita a colpi d’arma da fuoco. A dare l’allarme un residente, spaventato dai rumori. I Carabinieri della stazione Quadraro e i soccorritori del 118 sono giunti sul posto: due gli uomini, di origine nordafricana, a essere rimasti feriti.

Come visto una lite nel Parco di Centocelle è finita a colpi di arma da fuoco. Due le persone, di origini nordafricane, a essere rimaste ferite. Entrambe sono state trasportate all’ospedale Vannini con ferite superficiali: uno alla gamba e alla mano, con 10 giorni di prognosi, l’altro ai piedi con 15 giorni di convalescenza. I due uomini sono stati ascoltati dai Carabinieri, pare che i due siano stati avvicinati da alcuni connazionali e da lì sarebbe scoppiata una lite, finita appunto a colpi d’arma da fuoco. L’aggressore, dopo aver aperto il fuoco, sarebbe fuggito con l’auto.