Spazio, lancio riuscito per la missione spaziale cinese Shenzhou-17

Roma, 26 ott. (askanews) – La Cina ha lanciato nello Spazio, dalla base di Jiquan, la missione Shenzhou-17; a bordo della navetta, diretta alla stazione spaziale cinese Tiangong, l’equipaggio con l’età media più giovane – 38 anni contro gli oltre 40 dei precedenti equipaggi – da quando è iniziato il programma Tiangong.

Si tratta del comandante Tang Hongbo, 48 anni, al suo secondo volo spaziale dopo la missione Shenzhou-12 nel 2021 e i colleghi Tang Shengjie e Jiang Xinlin, poco più che trentenni.

Una scelta legata anche all’ambizioso programma cinese di portare un equipaggio umano sulla Luna entro il 2030.

I tre taikonauti daranno il cambio all’equipaggio della missione Shenzhou-16 che rientrerà sulla Terra il 31 ottobre, dopo circa 6 mesi di permanenza nello Spazio.

Hongbo, Shengjie e Xinlin resteranno sulla base orbitante cinese per un periodo simile, svolgendo esperimenti scientifici ed effettuando anche una missione extraveicolare per la manutenzione della Tiangong che, in futuro, sarà ampliata con un nuovo modulo per aumentarne il volume abitabile.