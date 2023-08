Spazio, missione Clearspace-1: nuovi detriti nei pressi dell'adattatore Vespa

Milano, 22 ago. (askanews) – Piccolo imprevisto per la missione dell’Esa Clearspace-1 che ha lo scopo di validare la tecnologia, ideata dalla start-up svizzera Clearspace, per ripulire l’orbita terrestre da detriti – i cosiddetti Space debris – che potrebbero diventare potenzialmente pericolosi.

Il 10 agosto sono stati individuati alcuni frammenti nelle vicinanze del Vespa – l’adattatore del carico utile utilizzato nel 2013 nella seconda missione del lanciatore europeo Vega, di costruzione italiana – obiettivo principale della missione Clearspace-1; un frammento conico di circa 2 metri di diametro e dal peso di 113 Kg che orbita a 660 km d’altezza dalla superficie terrestre.

Secondo i tecnici dell’Esa i frammenti potrebbero essere stati causati dalla collisione, ad altissima velocità, di oggetti più piccoli e non tracciati. L’evento, tuttavia, non ha danneggiato il Vespa né alterato la sua orbita e non dovrebbe determinare rischi per la missione che, al memomento, resta confermata con lancio previsto entro il 2026.

Il 18esimo Space Defense Squadron degli Stati Uniti che ha individuato e segnalato i frammenti, in ogni caso, tiene la situazione sotto stretto controllo.

La missione dimostrativa Clearspace-1, per la rimozione di detriti spaziali, rappresenta un primo passo verso la creazione di un nuovo ecosistema spaziale commerciale sostenibile.

E quanto accaduto testimonia, ulteriormente, la potenziale pericolosità per le missioni spaziali della nuvola di detriti che avvolge il pianeta e che può causare collisioni e danni potenzialmente catastrofici alle missioni, con possibili ripercussioni anche per tutti noi sulla Terra.