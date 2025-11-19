Le acque britanniche a nord della Scozia sono tornate al centro dell’allerta per spionaggio, con una nave russa avvistata vicino al confine marittimo. L’episodio sottolinea le crescenti tensioni e l’importanza di monitorare da vicino qualsiasi attività sospetta nelle acque territoriali del Regno Unito.

Rafforzamento militare e investimenti strategici nel Regno Unito

Il monitoraggio della Yantar avviene in un contesto critico per le forze armate britanniche.

Recenti rapporti della Commissione Difesa della Camera dei Comuni hanno evidenziato lacune significative nella preparazione e nella capacità di risposta del Regno Unito, mettendo in luce carenze negli investimenti e nella leadership all’interno della NATO.

Il governo laburista di Keir Starmer ha confermato l’impegno a rafforzare la Difesa, prevedendo uno stanziamento di 1,5 miliardi di sterline per la costruzione di nuovi stabilimenti per la produzione di munizioni. Healey ha ricordato che, in passato, Londra aveva reagito a manovre simili della Yantar mostrando pubblicamente un sottomarino nucleare come segnale dissuasivo.

La strategia britannica, dunque, combina sorveglianza continua e prontezza operativa, con ulteriori opzioni militari disponibili per garantire la sicurezza nazionale e proteggere le infrastrutture critiche del Paese.

Spionaggio: nave russa al confine delle acque britanniche, l’avvertimento di Londra a Putin

Per la seconda volta quest’anno, la nave spia russa Yantar si avvicina alle acque territoriali britanniche a nord della Scozia, suscitando forte attenzione da parte della Difesa del Regno Unito. Il segretario alla Difesa, John Healey, ha chiarito che Londra monitora attentamente la rotta dell’imbarcazione, equipaggiata per raccogliere dati e mappare i cavi sottomarini strategici, definendo l’azione “molto pericolosa”.

La Royal Navy, supportata da aerei P-8 Poseidon della Royal Air Force, è stata mobilitata per sorvegliare ogni movimento della nave e garantire un controllo costante. Healey ha inoltre rivelato che la Yantar ha puntato laser contro i piloti britannici impegnati nella ricognizione, aumentando la tensione e la percezione di rischio. Il ministro ha ribadito con fermezza: