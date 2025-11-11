Nelle ultime ore un nuovo video di Vladimir Putin ha riacceso il dibattito sul suo stato di salute. Le immagini, in cui il presidente russo saluta un’esperta durante un evento contro le sigarette elettroniche, hanno attirato l’attenzione non tanto per il contesto, quanto per l’aspetto della sua mano destra, alimentando ipotesi e dubbi.

Dubbi sullo stato di salute di Vladimir Putin

Il video che ritrae il presidente russo Vladimir Putin durante un evento dedicato alla lotta contro le sigarette elettroniche ha attirato l’attenzione dei media internazionali. Nelle immagini, il leader 73enne immortalato mentre saluta la giovane attivista Yekaterina Leshchinskaya, ma a suscitare più interesse non è il contesto dell’incontro quanto la mano destra del presidente, visibilmente gonfia e attraversata da vene marcate.

Le immagini, rilanciate da testate come il New York Post e il Daily Mail, hanno riacceso le speculazioni sul suo stato fisico, sollevando interrogativi sulla sua salute generale.

Putin, l’indiscrezione choc sul suo stato di salute: il particolare della stretta di mano

Esperti e osservatori hanno notato che fenomeni simili non sono inediti: in passato, alcune apparizioni pubbliche di Putin avevano già mostrato movimenti insoliti o tratti del volto tesi. Alcuni medici, interpellati da testate britanniche, avrebbero ipotizzato che tali segnali possano derivare dall’uso di farmaci, trattamenti intensivi o steroidi, ma non hanno escluso cause legate all’età o a patologie croniche.

Il giornalista ucraino Dmytro Gordon e l’ex consigliere del ministero dell’Interno Anton Gerashchenko hanno commentato che l’aspetto della mano potrebbe indicare dolore o infiammazione. Tuttavia, il Cremlino ha ribadito che non vi sono problemi di salute e ha definito fantasiose le teorie su sostituzioni o sosia del presidente.