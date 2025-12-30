Presidente della Federcanottaggio, Tizzano aveva 57 anni: è morto nella sua casa a Napoli.

Due volte oro alle Olimpiadi e presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Davide Tizzano è morto a soli 57 anni nella sua casa a Napoli, a causa di una brutta malattia.

Questo il comunicato della Federcanottaggio: “Il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha lottato sino all’ultimo contro una brutta malattia. La sua luce non si spegnerà mai e guiderà per sempre i suoi figli Rosanna, Vittoria, Giuseppe Leone e sua moglie Roberta.”. I funerali di Tizzano si svolgeranno oggi, martedì 30 dicembre, alle ore 17.00, nella Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio di Napoli.

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Davide Tizzano. L’ex canottiere è stato medaglia d’oro a due Olimpiadi, quella di Seul nel 1988 con il quattro di coppia, e ad Atlanta 1996 con il doppio. Per due volte ha partecipato alla Coppa America, vincendo la Louis Vuitton Cup con Paul Cayard nel 1992 a San Diego e salendo su Mascalzone Latino a Valencia nel 2007. Nel 2024 è stato nominato presidente della Federcanottaggio.