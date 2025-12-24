Continuano le indagini sulla morte del 16enne Dario Cipullo, il cui corpo senza vita è stato trovato in un canale nel Novarese domenica scorsa, 21 dicembre 2025. Ascoltati anche i genitori del ragazzo.

Aveva solo 16 anni Dario Cipullo, il ragazzo trovato morto nelle acque del canale Cavour, nel Novarese, domenica 21 dicembre.

Ieri martedì 23 dicembre, è stata eseguita l’autopsia sul corpo del minorenne, dalla medico legale Chiara Pasello. Stando alle prime notizie trapelate, Dario sarebbe morto per annegamento, aveva infatti i polmoni pieni di acqua e lesioni compatibili con il tentativo di uscire dal canale. La Procura ha stabilito che vengano anche eseguito gli esami tossicologici, esiti che però non arriveranno prima di un paio di mesi. Ieri è stata ascoltata dai carabinieri anche la madre del ragazzo.

Ieri è stata sentita dai Carabinieri Lorena, la madre del ragazzo trovato morto in un canale del Novarese. La donna è stata accompagnata dall’avvocato Marina Chiarelli, che ha voluto precisare: “il telefono cellulare di Dario è stato ritrovato addosso al ragazzo, non in altre zone. Inoltre, non si stava recando in un locale pubblico, per lo meno non risulta.” Lo smartphone di Dario Cipullo verrà esaminato dagli inquirenti al fine di trovare qualche elemento utili a capire cosa sia successo. La Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, passaggio necessario al fine di poter analizzare cellulare e vestiti del ragazzo. L’avvocata Chiarelli ha voluto precisare che, stando alle prime valutazioni, si sarebbe trattato di un tragico incidente, e non di un gesto volontario.