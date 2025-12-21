Dario Cipullo: il sedicenne scomparso a Novara trovato senza vita nel canale

Un dramma ha colpito la comunità di Novara, dove il corpo di Dario Cipullo, un ragazzo di appena sedici anni, è stato scoperto nel Canale Cavour nella giornata di domenica. Il giovane era scomparso nella notte tra venerdì e sabato, dopo aver partecipato a una festa a casa di amici.

La sua assenza ha destato preoccupazione tra familiari e amici, dando inizio a una frenetica ricerca che ha coinvolto forze dell’ordine e volontari.

Purtroppo, il ritrovamento del corpo ha segnato un epilogo tragico per questa vicenda.

La scomparsa di Dario

Secondo le informazioni disponibili, Dario era stato riaccompagnato a casa da un genitore di un amico, intorno all’una di notte. Tuttavia, il ragazzo è sceso dall’auto a circa cento metri dalla sua abitazione, in un momento che si è rivelato fatale. Da quel momento, le sue tracce si sono perse completamente.

Le ricerche disperate

In seguito alla sua scomparsa, è stato lanciato un appello sui social media per cercare di rintracciarlo. La comunità si è mobilitata, e le ricerche hanno coinvolto le forze dell’ordine e gruppi di amici. Sono stati setacciati i dintorni, ma senza alcun esito positivo fino alla drammatica scoperta.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo di Dario è stato trovato nel Canale Cavour, nella frazione di Agognate, a pochi chilometri dal centro di Novara. La zona è nota per le sue acque, e il ritrovamento ha sollevato interrogativi su come il giovane sia finito lì, considerando che la sua abitazione si trovava a una certa distanza.

Indagini in corso

Le autorità stanno indagando sulle cause della morte. Le prime ipotesi suggeriscono che Dario, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol, potrebbe essere scivolato mentre tentava di fare due passi per riprendersi. Si ipotizza che sia caduto nel canale e, non riuscendo a risalire, sia stato trasportato dalla corrente a una distanza considerevole.

Una vita spezzata

La triste vicenda di Dario Cipullo ha scosso profondamente la sua famiglia e gli amici. Era uno studente del secondo anno dell’Istituto Tecnico Industriale Fauser e un appassionato di sport, in particolare del rugby. La sua scomparsa e il ritrovamento del corpo hanno evidenziato la fragilità della vita e l’importanza di prestare attenzione ai segnali di allerta.

La comunità di Novara si unisce nel dolore per la perdita di un giovane promettente e ricorda che è fondamentale garantire la sicurezza dei ragazzi, specialmente in occasioni di festa. La storia di Dario serve da monito a tutti per riflettere sulle conseguenze delle decisioni prese in momenti di vulnerabilità.