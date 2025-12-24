Lutto nel Biathlon: l’atleta Sivert Bakken stroncato da un malore, aveva 27 anni

Home > Sport > Tragedia nel Biathlon: Sivert Bakken morto a 27 anni a causa di un malore

Tragedia nel Biathlon: Sivert Bakken morto a 27 anni a causa di un malore

Sivert Bakken

Sivert Guttorm Bakken, giovane talento del biathlon norvegese, morto durante un ritiro in Trentino un anno dopo il ritorno alle gare.

Il mondo del biathlon piange la scomparsa di Sivert Guttorm Bakken, giovane talento norvegese, trovato senza vita durante un ritiro in Trentino. La sua morte improvvisa ha scosso compagni, federazione e appassionati, lasciando un vuoto nel panorama degli sport invernali.

La federazione norvegese di biathlon, tramite Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim, ha espresso vicinanza alla famiglia e agli amici dell’atleta, confermando la collaborazione con le autorità italiane.

La squadra riceverà supporto psicologico per affrontare questo momento drammatico e, insieme alla famiglia, ha chiesto rispetto e tranquillità.

I nostri pensieri ora vanno principalmente alla famiglia di Sivert e a tutti coloro che gli sono vicini. Stiamo collaborando con le autorità italiane sul posto”.

A Lillehammer è stata organizzata una commemorazione aperta al pubblico. La notizia ha lasciato un profondo dolore tra i colleghi e gli amici, segnando un lutto nel mondo degli sport invernali.

A poche ore dal Natale, il mondo del biathlon è stato scosso da una notizia devastante: Sivert Guttorm Bakken è morto a 27 anni. Come riportato dal The Guardian, il biathleta norvegese, classe 1998, è stato trovato morto nella sua camera d’albergo a Passo Lavazè, in Trentino, dove si trovava insieme ad alcuni compagni di squadra per un periodo di riposo prima della ripresa della Coppa del Mondo a gennaio.

Attualmente 13° nella classifica generale, Bakken era tornato a gareggiare quest’anno dopo due anni di stop forzato a causa di una pericardite che lo aveva costretto lontano dalle competizioni. Al momento, le cause della sua improvvisa scomparsa non sono ancora state chiarite.