Prima di dare inizio alla finale di Coppa Italia, i calciatori hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus.

Per la prima volta dopo l’emergenza coronavirus alle 21 di mercoledì 17 giugno sarà assegnato il primo trofeo italiano: a sfidarsi per la Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma saranno Napoli e Juventus. Un match che verrà giocato a porte chiuse ovvero senza tifosi presenti come prevedono le norme anti contagio.

Inoltre la premiazione sarà self service senza istituzioni che consegneranno il trofeo. Prima di dare inizio alla partita Sergio Silvestre ha intonato l’inno d’Italia non senza emozione, a seguito del quale tutti i calciatori hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del coronavirus.

Finale di Coppa Italia: Napoli-Juventus

Quanto alle possibili formazioni in campo, Sarri sarebbe ancora in dubbio tra 4-3-3 o 4-4-2.

Nel primo caso Cuadrado sarà terzino destro con a centrocampo Bentancur, Pjanic e Matuidi e Costa nel tridente. Nel secondo invece il bosniaco e il brasiliano andrebbero in panchina e Danilo verrebbe inserito in difesa. Gattuso invece avrebbe le idee chiare: 4-4-2 con Meret in porta, in mediana Diego Demme (con Fabian Ruiz e Zielinski) e davanti Callejon (in vantaggio su Politano), Mertens e Insigne.

Intanto nell’attesa di giocare la finale, si è appreso che il blega Dries Mertens ha rinnovato il suo contratto con il Napoli e si legherà per altri due anni alla società.

Ad annunciarlo è stato il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis con un post sul proprio account Twitter: “Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!“.