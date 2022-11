Sposa una bambola di pezza ma si separa dopo un anno: “Mi ha tradita, lo hanno visto in un motel”.

Ecco, ci tocca raccontarvi della 37enne Meirivone Rocha Moraes che ha impalmato un manichino e lo accusa anche di essere un donnaiolo. Di più: ci ha fatto un figlio che sembra Ciccio bello dopo un ictus e lo ha chiamato Marcelinho. Insomma, in Brasile c’è una donna che ha sposato la propria bambola.

Questa genia si chiama Meirivone Rocha Moraes, ha 37 anni ed ha una mamma che è più genia di lei.

La signora infatti le ha donato il “marito”, cioè l’uomo della sua vita, dopo averla vista stanca delle lamentele sul fatto che non riusciva a trovare l’anima gemella. E che ti fa una mamma normale quando la figlia non trova marito? Le prende Marcelo, che è un pupazzo ed è brutto pure come pupazzo. Non è finita: il 18 dicembre dell’anno scorso i due si sono sposati e al matrimonio c’erano 250 invitati, tutta gente normalissima ovviamente.

“Nasce” Marcelinho e “papà” tradisce Meirivones

È finita? No, perché i due hanno messo al mondo “con parto in casa” Marcelinho, che è di pezza e più brutto del padre. Il piccolo è nato grazie all’aiuto di un’infermiera e medico che vorremmo conoscere. Ed ora Meirivone ci fa sapere che lei e Marcelo dormono in stanze separate dopo che lei ha scoperto che lui l’aveva “tradita” con un’altra donna. Ovviamente Meirovone, che non è matta ma furba, lo ha ha confessato tutto su un video TikTok che ha registrato 1,6 milioni di visualizzazioni e oltre 120.000 Mi piace.

1,6 milioni di visualizzazioni. Vi prego picchiatemi.