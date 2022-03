Sri Lanka, funerali di Stato per l’elefante Raja: era un “tesoro nazionale”

Sri Lanka, funerali di Stato per l'elefante Raja. Per i cittadini era un tesoro nazionale, dopo le esequie diventerà una reliquia.

Sri Lanka, funerali di Stato per l’elefante Raja, considerato animale sacro. Morto all’età di 68 anni, era il più grande pachiderma addomesticato dell’Asia, centinaia i cittadini che hanno partecipato alla veglia funebre, organizzata alla periferia di Colombo.

Il presidente Gotabaya Rajapaksa ha dichiarato di voler organizzare dei funerali di Stato per l’elefante Raja, dopodiché il corpo verrà imbalsamato e conservato come una reliquia.

Nadungamuwa Vijaya Raja era uno degli elefanti donati dal re a un monaco dello Sri Lanka, per ringraziarlo di aver curato uno dei suoi familiari affetto da grave malattia.

Per oltre dieci anni il pachiderma ha trasportato uno scrigno contenente un dente sacro di Buddha durante l’annuale processione di Esala, festività religiosa buddista che si celebra a luglio nella città di Kandy, durante il periodo della luna piena.

“È stato e rimarrà sempre un tesoro nazionale“, ha detto Rajapksa in memoria di Raja.

L’elefante aveva una scorta militare per tutelarlo quando si spostava dal Tempio del Dente Sacro, durante tutti i 90 km di tragitto della parata religiosa. Al termine dei funerali di Stato, il corpo di Raja verrà consegnato a dei tassidermisti per poter essere conservato in eterno.