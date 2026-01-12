Pesante duello a distanza tra Luca Barbareschi e Sigfrido Ranucci. L'aria tra i due è molto tesa, ben presto il duello si sposterà in tribunale dato che l'attore è fermo sulle sue convinzioni.

Sigfrido Ranucci ancora una volta nel mirino di accuse pubbliche il volto di Report è stato citato da Luca Barbareschi attore ed anch’egli conduttore su Rai 3 al termine della puntata di Report andata in onda l’11 gennaio il clima era sul punto di esplodere.

Luca Barbareschi ed il richiamo a Bellavia

Barbareschi è andato in diretta dopo Ranucci e una volta iniziato il suo programma “Allegro ma non troppo” i toni si sono fatti pesanti con attacchi diretti a uomini vicini a Ranucci.

In particolare come riportato da The Social Post l’attacco di Barbareschi è stato diretto a Gian Gaetano Bellavia, commercialista e consulente per le inchieste finanziarie di Report, reo secondo il conduttore di un’attività di spionaggio nei propri confronti che dura da 2 anni.

Rivolgendosi a Ranucci lo ha intimato di “stare attento” dato che lui (Barbareschi) non ha mai utilizzato pratiche simili nei confronti dei colleghi.

Il perché dello sfogo di Barbareschi

La situazione sarebbe degenerata perché alla chiusura della puntata Ranucci non ha annunciato che dopo di lui sarebbe andato in onda il programma di Barbareschi, chiudendo senza dare la linea al collega.

Ranucci è intervenuto via social definendo l’uscita di Barbareschi come un “indegno sproloquio” ed ha difeso il lavoro della sua squadra e di Bellavia, spiegando che egli è stato vittima di un furto.

Naturalmente come ci si aspetta da Ranucci è arrivata la provocazione, questa legata alla scelta di palinsesto del programma di Barbareschi, scelta fatta dallo stesso conduttore per beneficiare del traino di share che deriverebbe da Report stesso.

Con la querela in arrivo da parte di Barbareschi, come riportato da The Social Post, il duello tra i due conduttori si sposterà quindi ben presto dagli studi televisivi alle aule di tribunale e lì la situazione potrebbe prendere un viatico ben diverso.