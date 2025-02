Un caso di stalking inquietante

La recente indagine della squadra mobile di Piacenza ha portato all’arresto di una donna accusata di stalking, minacce e calunnia ai danni di una giovane coppia. Questo caso ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, evidenziando come episodi di violenza psicologica possano colpire anche le famiglie più innocenti. L’indagata, già con un passato penale per reati simili, ha iniziato a perseguitare i due giovani genitori a partire da ottobre 2024, innescando una spirale di paura e ansia.

Le modalità delle persecuzioni

Secondo le ricostruzioni, la donna avrebbe utilizzato un numero di telefono intestato a un prestanome per inviare minacce e messaggi inquietanti. Le vittime, spaventate e confuse, hanno iniziato a ricevere fotografie scattate nei pressi della loro abitazione, un chiaro segnale di come la situazione fosse diventata insostenibile. La scoperta di un quaderno con l’elenco dei ‘nemici’ ha ulteriormente confermato la gravità della situazione. Questo documento, trovato durante una perquisizione, conteneva anche immagini dell’uomo perseguitato, rivelando un’ossessione che andava ben oltre il semplice rancore.

Le prove raccolte dalla polizia

La polizia, dopo aver ricevuto la denuncia da parte della coppia, ha avviato un’indagine approfondita. Durante la perquisizione dell’abitazione della donna, sono stati rinvenuti oggetti inquietanti: due martelli, un coltello, una scatola di fiammiferi e un accendino, insieme a un prodotto chimico potenzialmente pericoloso. Questi elementi hanno sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle vittime. La donna, infatti, aveva già minacciato in passato di utilizzare acido contro un’altra persona, dimostrando un comportamento violento e imprevedibile.

Un passato turbolento e le conseguenze legali

Il passato dell’indagata è costellato di episodi di violenza e minacce, che l’hanno portata a essere condannata in via definitiva per reati simili. La sua reazione all’apertura della nuova indagine, con la presentazione di una denuncia contro la vittima, ha lasciato gli inquirenti sbalorditi. Questo comportamento suggerisce una personalità instabile e una mancanza di consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. La comunità di Piacenza si interroga ora su come prevenire simili episodi in futuro, sottolineando l’importanza di una maggiore attenzione e supporto per le vittime di stalking.