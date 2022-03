“Stand up! Comici in prova”, la sfida di 5 comici sul Nove

Roma, 11 mar. (askanews) – Dal 13 marzo alle 21.25 sul canale Nove arriva “Stand up! Comici in prova”, adattamento italiano del format di successo inglese “Stand Up & Deliver” di Channel 4, distribuito da All3Media International LTD con la produzione YAM112003 per Discovery Italia.

Cinque comici professionisti (Francesco De Carlo, Scintilla, Giuseppe Giacobazzi, Antonio Ornano e Debora Villa) si sfideranno nel tentativo di insegnare la nobile arte della stand up comedy ad altrettanti personaggi famosi che nella vita fanno tutt’altro.

A partecipare saranno personalità provenienti dal mondo dello sport, come Filippo Magnini, Sara Simeoni e Jill Cooper, della televisione, come Filippo Bisciglia e Stefania Orlando, della cultura, con Alessandro Cecchi Paone e Giampiero Mughini, e del web come Awed, Giulia Salemi e Tommaso Cassissa. Sono loro i dieci concorrenti che si metteranno in gioco sul palco alla ricerca di una risata. Verranno formati per entrare in scena e affrontare il pubblico a colpi di gag e battute.

In Stand Up 1 Comici in prova impareranno la sottile arte dell’intrattenimento comico per dimostrarsi preparati all appuntamento con il pubblico: in loro soccorso arriveranno 5 veri protagonisti della stand up comedy italiana.

A loro larduo compito di insegnare nel brevissimo tempo di due settimane i trucchi del mestiere della risata, le principali tecniche teatrali, tutti quei fondamentali escamotage per trovare la propria “voce comica”, affrontando anche delle piccole, grandi prove sul campo: ad esempio, un’esibizione estemporanea alla bocciofila davanti a un pubblico di over 70, un sondaggio sotto mentite spoglie per capire che cosa la gente davvero pensi di loro o una sessione di brainstorming per la scrittura del pezzo insieme a un gruppo di bambini. Quattro le puntate totali.