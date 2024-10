Stanley Tucci ha condiviso con il The Guardian la sua esperienza con il tumore alla lingua, rivelando: «Credevo fosse solo fame, ma il sapore che avvertivo era terribile». Questa malattia ha avuto un forte impatto sulla sua vita: «Ero estremamente debilitato. Salire le scale richiedeva un enorme sforzo».

Supporto della moglie

Al giorno d’oggi, anche se continua ad avere difficoltà a deglutire, il supporto della moglie Felicity, con cui si è unito in matrimonio nel 2012, lo ha aiutato a superare le difficoltà: «Ci sono momenti che non riesco a ricordare. Lei potrebbe raccontarti di quel giorno in cui sono svenuto, un episodio che non ho in mente. Ricordo solo di aver provato una profonda tristezza e nausea, tanto che non riuscivo nemmeno a sollevare la testa dal guanciale».

Scoperta del tumore

Famoso per ruoli in pellicole come Il diavolo veste Prada, Tucci ha narrato la sua vicenda al The Guardian, indicando che il tumore è stato inizialmente scoperto a causa di un dolore alla mascella e sapori sgradevoli: «La chemioterapia? È stata una decisione di mia moglie».