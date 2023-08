Startup, Digithon2023: Schlein, Crosetto e Mantovano tra gli ospiti della maratona digitale dal 31/8 al 3/9 a Bisceglie

Bisceglie (Bat), 28 ago. (Labitalia) – 48 ore di startup competition e 4 giorni di eventi per approfondire i temi al centro della rivoluzione digitale con i grandi protagonisti delle istituzioni, delle aziende, del mondo della cultura e dello spettacolo, con un’attenzione particolare al futuro dell’intelligenza artificiale: ecco il programma di DigithON 2023, dal 31 agosto al 3 settembre a Bisceglie (BT).

L’ottava edizione della più grande maratona digitale italiana prenderà il via giovedì 31 agosto alle 19.30 in Piazza Castello con il primo degli appuntamenti aperti al pubblico: a dare il benvenuto agli ospiti e ai cittadini sul palco all’ombra delle torri normanne sarà Francesco Boccia, ideatore e fondatore di DigithON che lascerà spazio alla giornalista del Tg1 Barbara Carfagna per parlare di Intelligenza Artificiale, la scommessa sul futuro che è già realtà; Letizia D’Amato, presidente di DigithON accoglierà il professore e influencer Vincenzo Schettini per una lezione su la fisica che ci piace a cui seguirà instacoocking con lo chef star della tv e di YouTube Max Mariola intervistato dalla giornalista del TG1 Valentina Bisti. A chiudere la prima serata sarà la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che, con il giornalista e conduttore di Piazzapulita su La7 Corrado Formigli, parlerà di lavoro, istruzione e sanità alla sfida della transizione digitale.

Venerdì 1° settembre entrerà nel vivo la competizione tra le più innovative startup alle Vecchie Segherie Mastrototaro: alle ore 9 Francesco Boccia darà il via alla maratona coordinata da Giuseppe Mastrodonato, cto e cofounder DigithON, ed Ennio De Iapinis, lawyer e cofounder DigithON con la partecipazione di Raffaele Barberio, direttore di Key4biz. Come sempre gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per illustrare il proprio pitch alla platea di analisti e investitori e dovranno rispondere alle domande del comitato scientifico per convincerli e aggiudicarsi il premio DigithON 2023.

Nel corso della giornata non mancheranno momenti di approfondimento e dibattiti con esperti di innovazione e nomi di primo piano delle aziende: alle 11.15 in collegamento Bill Barber, innovation manager e startup coach di Intesa Sanpaolo Innovation Center terrà un panel su 'Il ciclo di vita delle startup, consigli e strategie per la comunicazione agli investitori, go-to market strategy', mentre alle 11.30, sempre in collegamento, Luisa Maurizi, senior leaf manager Pmi, intervistata da Raffaele Barberio racconterà 'Un modello innovativo di filiera all’insegna della trasformazione eco-energetica e digitale, l’esempio di Philip Morris – Coldiretti'.

La presentazione dei progetti digitali riprenderà quindi fino alle 13.30 e, dopo una pausa, proseguirà dalle 14.30. Davide Orfanelli, social innovation discipline leader Sisal interverrà alle 16.30 per parlare di GoBeyond: Capacity building a supporto dell'innovazione responsabile, poi si procederà con la maratona degli inventors che si concluderà alle 18.30 per lasciare spazio a DigithON Beer & Code, Boot Camp a cura di AuLab che si terrà presso la Terrazza Vecchie Segherie.

Alle 19.30 un nuovo imperdibile appuntamento in Piazza Castello: Barbara Gallavotti, giornalista, scrittrice e divulgatrice scientifica e conduttrice di Rai3 approfondirà il tema dell’AI con Ma cosa pensa l’intelligenza artificiale?, poi sarà la volta di Alexandre Bove, head of digital in Nexi & co-ceo di Nexi Digital che spiegherà La scommessa di Nexi sull’innovazione a Sud intervistato dal giornalista e conduttore di Rai3 Marco Carrara.

La giornalista e conduttrice di Canale 5 Myrta Merlino parlerà con il Ministro della Difesa Guido Crosetto di Difesa digitale e, a seguire, saliranno sul palco il vicedirettore Rai Fiction Michele Zatta, Carmine Recano 'il Comandante', Vincenzo Ferrera 'Beppe' e Francesco Panarella 'Cucciolo' della fortunatissima serie Rai Mare Fuori. Il giornalista de Il Giornale Paolo Giordano analizzerà con loro il rapporto tra serie tv e piattaforme: il fenomeno Mare Fuori.

Sabato mattina alle ore 9 i lavori alle Vecchie Segherie riprenderanno con l’intervento di Giuseppe Perrone, EY partner emeia blockchain leader – innovation consulting italy leader che introdurrà la EY Cup, la nuova side competition nata dalla sinergia tra DigithON ed EY. Grazie a questo progetto, dopo un percorso di mentorship di 5 settimane in EY, 10 prototipi innovativi di giovani laureandi e laureati under 30 si sfideranno per aggiudicarsi un premio del valore di 3.000 euro assegnati da DigithON e un iter dedicato di assunzione in EY.

Alle 10.15 ripartirà la maratona tra gli inventors finalisti e, alle 11.30 la gara lascerà spazio a Federico Montesanto, ceo di Pirames International intervistato da Marco Carrara su L’industria discografica digitale: Pirames International, l’aggregatore italiano, l’unico in Italia ad operare con la formula della licenza, per comprendere come si è evoluto negli ultimi 20 anni il mercato della discografia e il mondo dei media. La sfida tra gli startupper riprenderà fino all’ora di pranzo e, dopo l’intervento alle 15.30 di Matteo Macina, responsabile Cybersecurity Tim, con Marco Carrara, su TLC & cybersecurity, andrà avanti fino alle 18.30, orario in cui è in programma il secondo boot camp a cura di AuLab.

Alle 19.30 in Piazza Castello Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani e digitali, in prima fila nella divulgazione social sarà protagonista di Pegah versus Pegah, una particolare intervista doppia, insieme al suo avatar digitale realizzato da Clome, curata da marco Carrara. Quindi Andrea Vianello, direttore di San Marino RTV, parlerà con Stefano Mei, Presidente Fidal e con Antonella Palmisano, campionessa olimpica di marcia, fresca della medaglia di bronzo al Mondiale di Budapest 2023 di Sport e social network.

Le sfide della cybersecurity saranno invece al centro dell’intervista del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano curata dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, mentre la conduttrice Rai Nunzia De Girolamo parlerà con Lucio Presta, imprenditore, produttore e manager televisivo, di Televisione: le nuove star fra piattaforme e social network. A chiudere la serata sarà l’intervento del cantautore Ermal Meta che con Paolo Giordano affronterà il tema musica e creatività fra intelligenza artificiale e social network.

L'ultima giornata di DigithON 2023, domenica 3 settembre, sarà dedicata come sempre alla premiazione dei progetti vincitori, talk e riflessioni conclusive rivolte al futuro. L’appuntamento alle Vecchie Segherie è alle 10.30, con l’intervento del fondatore di DigithON Francesco Boccia e quelli di Francesco Cupertino, Rettore del Politecnico Bari, e di Stefano Bronzini, del Rettore dell’università degli studi di Bari Aldo Moro, intervistati da Enzo Magistà, direttore della redazione giornalistica Gruppo Norba su Business e innovazione tecnologica al sud. A seguire, il vice presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Mario Aprile, parlerà dell’importanza dei giovani, forza delle imprese.

Alle 11.15 il momento più atteso con la proclamazione dei vincitori di DigithON 2023 e la premiazione affidata a Francesco Boccia e al presidente di Confindustria Bari e Bat, Sergio Fontana. Il primo classificato a DigithON 2023, decretato dal comitato scientifico insieme alle votazioni on-line, riceverà un assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT. In palio altri 14 riconoscimenti tra borse di studio, grant economici e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.

Per supportare e far vincere la propria startup preferita si può partecipare anche online sul sito www.digithon.it dove è consultabile l’elenco completo dei progetti in gara; il portale, nato per creare sul web un luogo virtuale dove aggregare le startup italiane e al contempo generare un punto di contatto permanente con investitori, incubatori e acceleratori, ha segnato quest’anno un nuovo record, portando l’ecosistema delle startup di DigithON a sfiorare quota 2000.

Tra i partner di DigithON i nomi delle più importanti imprese italiane, le Over the Top, i grandi investitori e alcuni tra i principali operatori finanziari del nostro Paese: Confindustria Bari e Bat, Tim, Intesa Sanpaolo, EY, Enel, Poste italiane, Ferrovie dello Stato Italiane, GoBeyond powered by Sisal, Gruppo Norba, Google, Nexi, Invitalia, Fincons Group, Philip Morris Italia, Mint, Aifi, Aulab, Bitdrome, Digital Magics, Binp, B4i, A.S.C., Maldarizzi; partner istituzionali: Politecnico di Bari, università degli studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento.