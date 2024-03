Startup, Formula Center vince il Premio America Innovazione

Roma, 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Importante riconoscimento per la startup Formula Center Italia di Davide e Fabio Venditti, giovanissimi imprenditori di 28 e 22 anni che hanno progettato Humetry-sport e Humetry-Med: due declinazioni – per lo sport e per la salute – di un sistema che...

Roma, 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Importante riconoscimento per la startup Formula Center Italia di Davide e Fabio Venditti, giovanissimi imprenditori di 28 e 22 anni che hanno progettato Humetry-sport e Humetry-Med: due declinazioni – per lo sport e per la salute – di un sistema che monitora in tempo reale una serie di parametri biologici. Una idea premiata da un certificato di qualità internazionale riservato ai migliori talenti imprenditoriali del Paese.

A margine della cerimonia di premiazione che si è svolta presso la prestigiosa sede dell’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, Davide ha spiegato il progetto: “La nostra startup nasce dalla passione per il motorsport e un’esigenza non soddisfatta di monitoraggio dei parametri fisici. Questo progetto nel 2020 è stato riadattato al fine di dare supporto all’assistenza sanitaria in crisi. Tassello dopo tassello stiamo arrivando alla messa sul mercato del nostro prodotto”.

Gli fa eco il fratello Fabio che si è occupato delle sperimentazioni: “Abbiamo reingegnerizzato tutto quello che serviva, è stato un percorso difficile da superare”.