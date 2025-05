È finita. Non nel silenzio, però. La registrazione dell’ultima puntata di Uomini e Donne ha chiuso il trono di Gianmarco Steri. E lo ha fatto con una scelta che ha fatto rumore: Cristina Ferrara, non Nadia Di Diodato.

Uomini e Donne, Nadia e la scelta che brucia ancora

Dopo mesi di incertezze, sguardi storti e parole mezze dette, il romano ha deciso.

Ha seguito il cuore, dicono. O forse ha solo scelto la strada meno complicata.

Tra Cristina e Nadia, le esterne si erano fatte sempre più tese. Lei – Nadia – non ha mai fatto sconti. E lui, Gianmarco, l’ha capito. “Un bellissimo casino”, l’ha definita. Una storia piena di crepe e scosse, ma – in fondo – vera. Solo che a un certo punto qualcosa si è rotto. In camerino, pare. Una lite. Un confronto che non è finito bene. Da lì, il punto di non ritorno.

E così, davanti al pubblico, Gianmarco si è sciolto con Cristina. Ha detto che la sua fragilità lo ha colpito. Che l’ha messa in discussione proprio perché ci teneva. Ha parlato di lettere, lacrime, dolcezza. Di lei ha detto tutto. Di Nadia, invece, solo un augurio. Gentile, certo. Ma freddo. “Meriti tanto”, ha detto. Ma non l’ha scelta.

Gianmarco lascia, Nadia risponde: lo sfogo che scuote i fan

Nadia però non è rimasta zitta. Qualche giorno dopo, su Instagram, è comparsa una storia. Un libro, qualche frase sottolineata. E quelle parole, taglienti: “Non è mai titubante. Impazzisce letteralmente”, come riporta caffeinamagazine Un modo per dire che lei, in quel programma, c’era davvero. Con tutta se stessa. Anche troppo.

Non ha fatto nomi. Non ha bisogno. Chi ha seguito il programma ha capito. E molti si sono schierati con lei. Perché, dicono, almeno è stata vera. Ha alzato la voce, sì. Ha perso le staffe, magari. Ma chi non lo fa, quando ci tiene? Forse – ecco – è questo che ha voluto dire con quella storia: che per lei non era solo un gioco in tv.

Intanto, i fan si dividono. C’è chi tifa per Gianmarco e Cristina. E chi ancora spera che Nadia trovi un altro spazio. Magari altrove. Ma con la stessa forza. Perché, che piaccia o no, quel “bellissimo casino” ha lasciato il segno. Anche fuori dallo studio. Anche adesso.