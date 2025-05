L’attesa sembrerebbe finalmente finita. Nella serata di Martedì 13 maggio, prende il via la 69esima edizione dell’Eurovision 2025 Song Contest, un evento che richiama l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Con 37 Paesi in gara, la competizione promette di regalare emozioni e sorprese. Dopo aver avuto il suo battesimo in Svizzera nel 1956, quest’anno la kermesse ritorna proprio nel paese che la vide nascere, ma questa volta si svolgerà a Basilea.

La tensione cresce, la semifinale è alle porte. Ma chi sono i protagonisti di questa edizione? E soprattutto, come si prepara l’Italia all’appuntamento?

Eurovision 2025: la scaletta della prima semifinale: gli italiani in gara

Questa sera, i riflettori sono puntati sul cantautore Lucio Corsi, che ha conquistato il pubblico con “Volevo essere un duro”. Il suo brano, vincitore del Premio della Critica Mia Martini a Sanremo, è già un successo, e stasera avrà l’opportunità di calcare il palco dell’Eurovision 2025. Tra le sue canzoni più amate, la sua performance avrà luogo verso le 22.30, subito dopo l’Estonia di Tommy Cash, che porterà la sua “Espresso Macchiato” . Un tocco di Italia, come è ormai tradizione. Ma Corsi non è l’unico volto italiano a calcare il palcoscenico. Gabry Ponte, il dj e produttore torinese, rappresenta San Marino con “Tutta l’Italia”, uno dei brani più attesi di questa edizione. La sua esibizione è prevista poco dopo quella di Corsi.

Accanto agli italiani, occhi puntati su altri artisti che, pur rappresentando altri Paesi, hanno forti legami con l’Italia. Non dimentichiamo Kolë Laça, ex tastierista del Teatro degli Orrori, o gli Shkodra Elektronike, che gareggeranno per l’Albania. La gara si presenta ricca di sorprese.

Eurovision 2025, scaletta e artisti: chi salirà sul palco dell’evento musicale

Ecco la scaletta completa e ufficiale della prima semifinale dell’Eurovision 2025:

1. Islanda: VÆB – RÓA

2. Polonia: Justyna Steczkowska – GAJA

3. Slovenia: Klemen – How Much Time Do We Have Left

4. Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

5. Spagna: Melody – ESA DIVA (qualificazione diretta in finale)

6. Ucraina: Ziferblat – Bird of Pray

7. Svezia: KAJ – Bara Bada Bastu

8. Portogallo: NAPA – Deslocado

9. Norvegia: Kyle Alessandro – Lighter

10. Belgio: Red Sebastian – Strobe Lights

11. Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro (qualificazione diretta in finale)

12. Azerbaigian: Mamagama – Run With U

13. San Marino: Gabry Ponte – Tutta l’Italia

14. Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

15. Paesi Bassi: Claude – C’est La Vie

16. Croazia: Marko Bošnjak – Poison Cake

17. Svizzera: Zoë Më – Voyage (qualificazione diretta in finale)

18. Cipro: Theo Evan – Shh

Eurovision 2025: un’edizione ricca di novità e curiosità

L’Eurovision per l’anno 2025 non è solo musica: ogni performance sarà preceduta da un video di presentazione che vedrà gli artisti in una sorta di tour nelle località svizzere. Ogni paese in gara avrà un “padrone di casa” che accoglierà il cantante e lo guiderà in attività culturali. Una piccola chicca che rende il concorso ancora più coinvolgente. Ma non è tutto: tra gli ospiti speciali della serata ci saranno anche Hazel Brugger e Sandra Studer, che affiancheranno Michelle Hunziker in occasione della finale. E la serata non si limiterà alla musica: durante le pause, il pubblico potrà immergersi in sketch comici e performance storiche, come quella dedicata a Celine Dion, che nel 1988 trionfò con la Svizzera.

Insomma, l’Eurovision 2025 promette di essere un’edizione da non perdere, con un mix di emozioni, arte e tradizione che rende questo evento unico. Sarà davvero interessante vedere se l’Italia, nonostante le previsioni poco ottimistiche dei bookmakers, riuscirà a fare il suo ingresso in top 10. Il televoto, come sempre, deciderà.