Una persona si è data fuoco davanti al consolato israeliano di Atlanta, negli Stati Uniti. Non abbiamo informazioni sulle generalità e non sappiamo se sia un uomo o una donna.

Una persona si è data fuoco ad Atlanta

La guerra fra Israele e Hamas ha una grandissima risonanza in tutto il mondo, tanto che è alta l’allerta per quanto riguarda gesti terroristici che possono essere commessi ovunque, in particolar modo dove si trovano struttura sensibili.

L’ultima notizia del genere riguarda una persona che si è data fuoco davanti al consolato israeliano di Atlanta, negli Stati Uniti.

L’intervento della polizia di Atlanta

Subito è scattato l’allarme per quello che è stato classificato come atto di protesta politica. Sul posto è giunta la polizia di Atlanta per verificare l’accaduto e mettere in sicurezza l’area.

Nello stesso punto dove è accaduto il fatto, gli agenti hanno trovato una bandiera palestinese. Non abbiamo informazioni ulteriori e non ci è dato sapere se la persona in questione sia uomo o donna.

Non conosciamo la sua identità, sappiamo però che al momento è in condizioni critiche e si trova in ospedale con importanti ustioni in tutto il corpo.

Per spegnere il rogo è rimasto ferito anche un agente in modo piuttosto serio. L’uomo aveva cercato di fermare questa persona e per farlo si è bruciato un polso e una gamba.

Atti come questo succedono ormai troppo spesso, per questo motivo sono stati moltiplicati i presidi delle forze dell’ordine per prevenire episodi simili che spesso hanno epiloghi peggiori.