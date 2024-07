Stefano De Martino condurrà Affari Tuoi: la foto non lascia spazio ai dubbi

E’ ufficiale: Stefano De Martino condurrà Affari Tuoi. La conferma arriva dallo stesso conduttore napoletano, che su Instagram ha pubblicato una foto che non lascia spazio ai dubbi.

Stefano De Martino condurrà Affari Tuoi: la foto

I palinsesti Rai della stagione 2024/2025 verranno presentati venerdì 19 luglio a Napoli, ma Stefano De Martino ha fornito uno spoiler non indifferente: sarà lui a condurre la prossima edizione di Affari Tuoi. Via Instagram, il presentatore partenopeo ha condiviso una foto che non lascia spazio ai dubbi.

L’annuncio spoiler di Stefano De Martino

Nelle ultime ore, tra le Instagram Stories di Stefano De Martino è apparso uno scatto che ha entusiasmato i fan: il pacco numero 11 del quiz show Affari tuoi. L’ex marito di Belen Rodriguez non ha aggiunto alcuna didascalia, ma è chiaro che ha voluto annunciare la conduzione di uno dei format di punta di mamma Rai.

La Rai crede molto in Stefano De Martino

Stando a quanto scrive Cinguettarai su Twitter, Stefano De Martino ha superato le prove di conduzione di Affari tuoi, che dovrebbero essersi tenute a fine giugno. La Rai, però, non gli ha affidato solo questo format. Sembra che il conduttore presenterà un’altra scoppiettante stagione del suo show Stasera tutto è possibile e si rincontrerà con Alessia Marcuzzi come giurato di Tale e Quale Show.