Stefano De Martino rompe il silenzio su Arianna Meloni

Stefano De Martino ha finalmente rotto il silenzio su Arianna Meloni. C’è davvero del tenero tra il conduttore napoletano e la sorella della presidente del Consiglio?

Durante la conferenza stampa di Affari tuoi, in partenza lunedì 2 settembre su Rai1, Stefano De Martino ha parlato anche del gossip del momento. Stiamo parlando del chiacchiericcio sul flirt che il conduttore napoletano avrebbe con Arianna Meloni. Cosa c’è di vero? A quanto pare, nulla.

Parlando di Arianna Meloni, Stefano De Martino ha dichiarato:

“Io non conosco Arianna Meloni. Come è nata la polemica? Non lo so, non conosco il percorso creativo di alcune notizie”.