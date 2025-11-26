Storica decisione, stop alle batterie portatili per smartphone sui velivoli: ecco perché si è arrivati a questa decisione.

Decisione storica, in aereo è stop ai power bank. Ecco in quale Paese è stata presa la decisione e perché.

Stop ai power bank in aereo, è divieto totale nel Paese

Quando si parte per un viaggio la maggior parte di noi si porta dietro un power bank, ovvero la ricarica portatile per smartphone.

Ecco però che, un determinato Paese, ha inserito nuove regole proprio per i power bank in aereo e, non è detto, che presto non si adegueranno anche altri Paesi. Stiamo parlando dell’Australia: diverse compagnie aere australiane hanno inserito nuove regole, ovvero che i passeggeri potranno portare a bordo dell’aereo al massimo due power bank, con limiti definiti di potenza e dovranno anche sistemarli in modo che siano facilmente accessibili, o nella borsa o sotto al sedile.

Stop ai power bank in aereo, è divieto totale nel Paese: il motivo della storica decisione

Come visto, nuove regole in Australia per i power bank in aereo. Queste le parole che riporta The Sun di Chris Snook, Chief Operations Officer di Virgin Australia, sul motivo della decisione: “a livello globale, i viaggiatori trasportano sempre più dispositivi alimentati a batterie al litio, e sebbene questi articoli siano generalmente sicuri se imballati e gestiti correttamente, la decisione ridurrà al minimo i potenziali rischi associati a questi apparecchi.” Dal 1 dicembre 2025 entreranno dunque in vigore le modifiche alle norme di Virgin Australia, con i passeggeri che potranno portare in aereo power bank da 100 watt ora. Per le potenze superiore servirà una autorizzazione. Dal 15 dicembre il divieto entrerà in vigore per Qantas, QantasLink e Jetstar, con la capacità consentita di 160 watt ora. La decisione è stata presa anche a seguito della nota della Federal Aviation Authority negli Stati Uniti che ha segnalato 50 incendi associati a power bank a bordo degli aerei.