Christian Sodano, il finanziere 27enne accusato della strage di Latina si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip. A fare delle dichiarazioni alla stampa sono i suoi legali che affermano che Sodano è addolorato e distrutto.

Le parole dei legali di Sodano

Affermano gli avvocati del finanziere: “È chiaramente addoloratissimo e distrutto dopo una tragedia del genere.”

Aggiungono poi che l’uomo “si è riportato a quanto dichiarato dinanzi al pubblico ministero l’altra notte. Adesso aspettiamo gli esiti dell’ordinanza.”

Concludono infine, in merito agli oggetti trovati in uno zaino all’interno dell’auto di Sodano, come sacchi di plastica, guanti, nastro adesivo, manette e manganello telescopico che si tratta di “oggetti di cui si avvale per la barca, dato che fa attività di pesca, utilizzati per altro.”

La convalida dell’arresto

Nel frattempo il Gip ha convalidato l’arresto di Christian Sodano, accusato di aver ucciso Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, madre e sorella della sua fidanzata.

Il sindaco Valentino Mantini ha annunciato che il giorno in cui si celebreranno i funerali delle due donne verrà indetto il lutto cittadino e il Comune di Cisterna di Latina si costituirà parte civile nel processo penale.